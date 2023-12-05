النيابة الإدارية في زيارة لوزير الاتصالات (صور)

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بزيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رافقه خلال الزيارة، المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي، أعضاء وحدة التحول الرقمي.

وكان في استقبالهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندي - مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، واللواء إيهاب صادق - مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، والأستاذ محمد حنفي - مستشار الوزير للإعلام، والدكتور المعتز بالله طه -المشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة رنا حته - معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة سارة فتح الله – المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد هلال – مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات، والأستاذ أحمد النجار - مدير مشروع التحول الرقمي للنيابة الإدارية.

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التعاون المشترك

النيابة الإدارية

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، في إطار ما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني، بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وفي ختام اللقاء قام كل من المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتبادل الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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