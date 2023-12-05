الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 5 قرى في مركز أبوقرقاص بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

 نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بمركز أبوقرقاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 5 قرى في مركز أبوقرقاص بالمنيا

 أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية علاجية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قرى(عرب أسمنت- بني سعيد - نزلة رومان - بني خيار) بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت القافلة التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية، إلي جانب تحصين عدد (725 رأس) ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،كشف وصرف علاج، مؤكدًا أن المديرية لا تألو جهدًا في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.‎
 

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