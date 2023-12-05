الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج الصينية

توقيع الاتفاقية،
توقيع الاتفاقية، فيتو

 وقع الدكتور أحمد عبد السلام القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وممثلًا الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إتفاقية تعاون علمي بمقر كلية هندسة النظم الحيوية وعلوم الأغذية بجامعة زيجيانج  بمدينة هانجو الصينية، بحضور  قيادات من جامعة زيجيانج التنفيذية.

 

وتم التوقيع في مقر الجانب المصري وكذلك بمقر الجانب الصيني بحضور ممثلين من قيادات كلا الطرفين. 

 

 جدير بالذكر أنه بشهر يوليو الماضي 2023 تم توقيع الاتفاقية الأولى بمقر المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية وبحضور القنصل العام للسفارة الصينية بالقاهرة والدكتور هاي يونج - عميد كلية هندسة النظم الحيوية ممثلا لجامعة زيجيانج الصينية.

Advertisements

النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية

 وجاء هذا الحدث على هامش انعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج تحت عنوان " أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف والتقدير والاستخلاص: مشروع الحزام والطريق بين جامعة زيجيانج والمركز القومي للبحوث" بين الباحث الرئيسي للجانب الصيني الدكتورة ثايولي لي ممثلًا للجانب الصيني والباحث الرئيسي للجانب المصري الدكتور مصطفى جودة ممثلًا للمركز القومي للبحوث. 

 

وانعقدت هذه الدورة بمقر جامعة زيجيانج المصنفة ضمن أقوى ٣٥ جامعة على مستوى العالم.

 

وشملت أوجه هذا التعاون حتى الآن نشر العديد من الأبحاث العلمية بالمجلات العالمية عالية التأثير حيث تم نشر ما يزيد عن ٤٠ بحثا علميا بين الجانبين، وكذلك نشر كتب علمية لدوريات عالمية مثل السيفير وسبرنجر نيتشر وتبادل علمي لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بين الجانبين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القومي للبحوث الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي للبحوث ممدوح معوض

مواد متعلقة

البيئة: تعديل الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة

مؤتمر المناخ cop 28 ينظم يوم الطاقة والصناعة والتحول العادل والشعوب الأصلية

أخبار مصر اليوم.. انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.. وتفاصيل افتتاح السيسي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023

وزيرة البيئة تعلن بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق (صور)

الجناح المصرى بمؤتمر المناخ يدعو إلى الصحة والإغاثة والتعافي والسلام (صور)

وزيرة البيئة تناقش حلولا مبتكرة لتفعيل تحديات الدول المستقبلة للاجئين

سر اختيار يوم للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بمؤتمر المناخ COP28

الأمم المتحدة تمنح جائزة العمل المناخي العالمية لشابين من المكسيك وكينيا خلال مؤتمر cop28

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

حقيقة مفاوضات الأهلي مع الإيفواري كانوتيه

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

تعرف على كيفية التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل

تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواه الأخير

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي المحلات والعربيات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية