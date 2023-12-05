توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج الصينية

وقع الدكتور أحمد عبد السلام القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وممثلًا الدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إتفاقية تعاون علمي بمقر كلية هندسة النظم الحيوية وعلوم الأغذية بجامعة زيجيانج بمدينة هانجو الصينية، بحضور قيادات من جامعة زيجيانج التنفيذية.

وتم التوقيع في مقر الجانب المصري وكذلك بمقر الجانب الصيني بحضور ممثلين من قيادات كلا الطرفين.

جدير بالذكر أنه بشهر يوليو الماضي 2023 تم توقيع الاتفاقية الأولى بمقر المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية وبحضور القنصل العام للسفارة الصينية بالقاهرة والدكتور هاي يونج - عميد كلية هندسة النظم الحيوية ممثلا لجامعة زيجيانج الصينية.

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النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية

وجاء هذا الحدث على هامش انعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج تحت عنوان " أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف والتقدير والاستخلاص: مشروع الحزام والطريق بين جامعة زيجيانج والمركز القومي للبحوث" بين الباحث الرئيسي للجانب الصيني الدكتورة ثايولي لي ممثلًا للجانب الصيني والباحث الرئيسي للجانب المصري الدكتور مصطفى جودة ممثلًا للمركز القومي للبحوث.

وانعقدت هذه الدورة بمقر جامعة زيجيانج المصنفة ضمن أقوى ٣٥ جامعة على مستوى العالم.

وشملت أوجه هذا التعاون حتى الآن نشر العديد من الأبحاث العلمية بالمجلات العالمية عالية التأثير حيث تم نشر ما يزيد عن ٤٠ بحثا علميا بين الجانبين، وكذلك نشر كتب علمية لدوريات عالمية مثل السيفير وسبرنجر نيتشر وتبادل علمي لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بين الجانبين.