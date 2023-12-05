الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية

وكيل الوزارة يتابع
وكيل الوزارة يتابع جاهزية أماكن مقرات المبيت،فيتو

أجرى المهندس  علي عبد الرؤوف  وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة ميدانية للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، ورافقه خلال الجولة ربيع السادات مدير أمن المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

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وتفقد "وكيل الوزارة" خلال الجولة، مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بإدارات التعليمية فارسكور والسرو والزرقا للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة، والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأوصى  وكيل الوزارة  خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

وكيل الوزارة يتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار "وكيل الوزارة" أن الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت كافة الأجهزة  والمديريات أن تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.

وحث علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم جميع العاملين وطلاب المدارس على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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