ختام فعاليات ورشة عمل “ تعزيز شراكة وروابط العمل” بالغردقة

اختتمت ورشة عمل “ تعزيز شراكة وروابط العمل” التى ينظمها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة الغردقة في الفترة من ١ ديسمبر إلى ٥ ديسمبر.

اختتمت أعمالها والتى شارك فيها مدير مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومديرى التعليم الفنى ومديرى وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل فى ١٨ محافظة على مستوى الجمهورية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لتدريب معلمي التعليم الفني

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الماشاركون في ورشة العمل

وكان مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt Project نظم ورشة عمل تناولت عدة محاور لتطوير التعليم الفني وتعزيز روابط العمل مع القطاع الخاص( مدارس التكنولوجيا التطبيقية- وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل - الجودة بمدارس التعليم الفني- تطوير المناهج في ضوء متطلبات سوق العمل- تدريب وبناء قدرات معلمى التعليم الفني- الصورة الذهنية للتعليم الفني - مجالس المهارات القطاعية ) لتحقيق متطلبات سوق العمل وتيسير انتقال الخريجين لسوق العمل.

ورشة العمل لمشروع قوي عاملة مصر

شارك بالحضور عدد 18 مدير مديرية للتربية والتعليم ومديري عموم التعليم الفنى ومديري الوحدات الفرعية لوحدات الانتقال لسوق العمل