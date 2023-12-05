إشادة مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة
أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية للمركبات بعربات فض الشغب المصفحة , من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.
جاء هذا خلال تفقده جناح الهيئة بفعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023, حيث أطلع على القدرات التصنيعية لهذه العربات.
يذكر أن عربة فض الشغب المُصفحة ( قادر-1)تم انتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقًا لمطالب وزارة الداخلية , علما بأن إمتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقًا لرغبة العميل.
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