المسجد الأقصى، خبير استراتيجى يكشف طبيعة التطرف الإسرائيلي والمخطط القادم

المسجد الأقصى، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات السياسية إن تكرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من جانب المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط "مصلى الرحمة"، وآخرها اليوم الثلاثاء هي جريمة متكررة وامتداد لاقتحامات سابقة تكشف عن التطرف الإسرائيلي والمخطط المعد.

جرائم حكومة نتنياهو

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن كل الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلى وكذا العلمانية توافق على جرائم حكومة نتنياهو، وبالتالى ما تقوم به إسرائيل فى الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التى يعيشها المجتمع الإسرائيلي.

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هيكل سليمان المزعوم

المسجد الأقصى، وواصل حديثه قائلا إن نتيجة الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي ومزاعمه القائمة على الأساطير التيلمودية حول هيكل سليمان ومعها القوى العلمانية أرادوا أن يجذبوا الانتباه الإسرائيلي بعيدا عن حالة التفكك من خلال خلق عداء جزئى لتجميع الآخرين حول عدو ناحية العرب مشترك وهو العرب والمسجد الأقصىخاصة وهم يرون العرب العدو الأول لهم وبالتالى فهم إذا أرادوا تجميع الفرقة يقومون بعمل بربرى ضد العرب أو الأقصى وبالتالى اليهود يريدون هدمه لاعتقادهم بأن هيكل سليمان أسفله وبالتالى الصراع بشأن المسجد الأقصى صراع تاريخى أضفيت عليه الخلافات الداخلية فى إسرائيل فوصلت لهذه الاعتداءات وهذا يأتى وفق خطة إسرائيلية تستهدف تفريغ القدس من الفلسطينيين ومن المناطق المحيطة بالأقصى وهى مقدمات لهدمه.

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدتهم

المسجد الأقصى، وتابع أن هذه الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدتهم فإسرائيل لا تعيش إلا بالعنف وتسمى ثكنة عسكرية لأنها دولة منذ نشأتها ليس لها دستور ينظم حياتها مثل باقى الدول وبالتالى هى دولة انشأت على أساس العنف على أيدى عصابات وبالتالى مطلوب أن نسأل عن رد الفعل العربى الهزيل والتى لا تخرج عن الشجب والادانة دون اتخاذ قرار فعّال ومؤثر مثل طرد السفير الاسرائيلى أو وقف التطبيع من جانب الدول العربية المطبعة.





اقتحام باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط "مصلى الرحمة".



يأتي ذلك فيما تشدد الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وتمنع معظم المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه منذ شهرين.

تصعيد في الضفة الغربية

وفي إطار التصعيد الميداني بالضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية، مدينة ومخيم جنين، وأصابت شابا بالرصاص واعتقلت آخر في السيلة الحارثية غربا.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فإن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها 4 جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وفي مخيم قلنديا، شمال القدس، قتل شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشاب محمد يوسف حسن مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل مما أدى لمقتله، فيما تم اعتقال شقيقه عبد الله

وبمقتل مناصرة، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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