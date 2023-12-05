الحبس عامين لعصابة سرقة أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء على أرصدة البنوك

قضت محكمة الأميرية، بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.

تفاصيل التحقيقات

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يرسلون رسائل إلى أصحاب المعاشات تتضمن أخبارًا عن فوزهم بجوائز مالية كبيرة، أو عن وجود مبالغ مالية باسمهم في البنك المركزي، ويطلبون منهم الضغط على رابط معين لتأكيد بياناتهم، وبمجرد الضغط على الرابط، يتم نقلهم إلى موقع مزيف يشبه موقع البنك المركزي، ويطلب منهم إدخال بياناتهم الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية، وبعد ذلك يتم الاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم.

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سرقة أصحاب المعاشات

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لمديرية أمن القاهرة من موظف بالمعاش، اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، عقب وصول رسالة مضمونة المبلغ، وبمجرد الضغط على الرابط، اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.

أرقام مجهولة..والاستيلاء على أرصدة البنوك

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بإحالتهم الي المحكمة الجنائية.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".