محافظ دمياط تتسلم بونات شراء سلع غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،صباح اليوم، عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى وأسامة حلمى رئيس قطاع دمياط وإيهاب الدكرورى مدير عام الائتمان وأحمد العدوى مدير المكتب الفنى بقطاع دمياط..
حيث تناول اللقاء مناقشة استمرار خطة التعاون بين البنك والمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، كما شهدت " المحافظ " استلام أجهزة كهربائية " غسالات،ثلاجات،بوتجازات" مقدمة من البنك لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا، وبونات لصرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تصل اجمالى قيمتها نصف مليون جنيه وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الفئات المستحقة...
فيما وقد أشادت " محافظ دمياط " بجهود البنك الزراعى المصرى للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع ورعايته للفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل هذه الأسر..
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