الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية تاكسيلا

وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي،فيتو

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق شاكر الله خطك رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا"، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين مصر وباكستان

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين مصر وباكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الباكستاني في مختلف المجالات، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومواصفات المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في معرض "EDEX 2023"، وتم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

Advertisements

معرض "EDEX 2023"

من جانبه أكد رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا" على اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خاصةً في ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري، مشيدًا بمعروضات "الإنتاج الحربي" داخل معرض "EDEX 2023" والتي تعكس تطورًا ونقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري المصري، معربًا عن تمنياته بالمزيد من النجاح لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية ولافتًا إلى أن الجانب الباكستاني يشارك بعدد (٦) جهات عارضة داخل المعرض بالنسخة الجارية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

باكستان مصر EDEX 2023 مصر وباكستان

مواد متعلقة

الدولة للإنتاج الحربي تستقبل نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية

إيدكس 2023، بحث سبل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والدفاع التشيكية

إيدكس 2023، مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع بوركينا فاسو الشقيقة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي نائب وزير الدفاع للموارد والمشتروات بدولة صربيا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا

رئيس مجلس إدارة مصنع المدرعات يكرم فريق المصارعة الرومانية

وزير الإنتاج الحربي يستقبل مسؤول شركة الخليج للمصاعد الكهربائية

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

حماية المستهلك: 33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية وضبط 4 أطنان سكر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

تقرير طبي عن مصطفى شلبي قبل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية تاكسيلا

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد الفلفل الألوان، يقوي المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

مات خوفًا، وفاة سائح بعد تأدية أعلى قفزة في العالم

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

المزيد
الجريدة الرسمية