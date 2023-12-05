الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

أجزاء المنزل تتطاير
أجزاء المنزل تتطاير في الهواء، فيتو

انفجار منزل في أمريكا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار منزل في ولاية فرجينيا الأمريكية، حدث ذلك عندما اقتربت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية من أحد المنازل، بعد حصولها على أمر تفتيش له، وعندما اقتربت الشرطة من المنزل وقعت الصدمة، حيث قام صاحب المنزل بإطلاق قنابل مضيئة داخل بيته فانفجر وهو بداخله.

جريمة غريبة أمريكي يفجر منزل  


وعن انفجار منزل في أمريكا، كشفت الشرطة الأمريكية عن نتائجها الأولية للأسباب التي أدت للحادث قائلة: "يُعتقد أن صاحب المنزل أشعل الغاز وخطط لتفجير منزله حتى لا يجدوا أدلة."

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أمريكي يفجر منزله بطريقة غامضة، فيتو


كما أشارت الشرطة إلى تصاعد رائحة غريبة في المكان، ووصفت الرائحة المتصاعدة جراء إنفجار المنزل بأنها "لاذعة وغريبة".
حكاية الجريمة الغامضة، كما وصفها بعض النشطاء، وقعت أمس الاثنين، عندما فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا، أحد ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، تحقيقًا في انفجار، وقع في نفس اليوم، في منزل، حيث كان ضباط الشرطة يحاولون تقديم مذكرة تفتيش بخصوص تفتيش المنزل، الذي انفجر فور الوصول إليه.

شرطة فرجينيا لا تجد تفسيرًا لتفجير أمريكي لمنزله


ووصف شهود عيان الجريمة الغامضة التي وقعت في ولاية فرجينيا الأمريكية، ولم يجدوا تفسيرًا لها، أنهم سمعوا دوي هائل في المنطقة بعد الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينجتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة الأمريكية واشنطن.


وأكدت إدارة شرطة مقاطعة أرلينجتون، في بيان لها، "إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق."، لكن لم تكشف الشرطة عن السبب الذي أدى لهذا الانفجار أو سبب الأمر بتفتيش المنزل.

الشرطة الأمريكية تحقق في تفجير أمريكي لمنزله

 

وكانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل، قائلة: "تم إطلاق بندقية مضيئة على منزل في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، أثناء تفتيش الشرطة للمنزل، مما أدى إلى انفجار المنزل."

الشرطة الأمريكية تهرع لمكان الحادث، فيتو


وهرعت العديد من وحدات الشرطة والإطفاء إلى المنزل، الذي يقع في المبنى 800 في N Burlington، الغريب أن شرطة أرلينجتون لم تذكر سبب تفتيش المنزل، لكنها ذكرت فقط أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون تنفيذ أمر تفتيش عندما أطلق المشتبه به عدة طلقات داخل المنزل، مما تسبب في انفجار وانهيار المنزل، وهو بداخله.
وقال آشلي ساف، المتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة أرلينجتون: "يشير التحقيق الأولي إلى أن المشتبه به أطلق بندقية مضيئة من منزله".

شرطة فرجينيا تحقق في جريمة تفجير منزل أمريكي


ولم تحدد شرطة أرلينجتون حجم الإصابات داخل المنزل والمنطقة المحيطة، لكن تم التنبيه على القطنين بالأماكن المجاورة للمنزل المنفجر بالاحتماء في أماكنهم، كما أكدت الشرطة أن الضباط في مكان الحادث أبلغوا عن "إصابات طفيفة ولم يتم نقل أحد إلى المستشفى"

تفجير منزل في ولاية فرجينيا، فيتو


ويواصل الضباط التحقيق في ملابسات الانفجار الغامض والمجهول حتى الآن، حيث لم تحدد الشرطة ما إذا كان العمل إرهابي أو إجرامي، لكن التكهنات لا تزال مفتوحة والانفجار يثير مخاوف الأمريكان.

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