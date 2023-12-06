الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

خبير: هناك حالة ارتباك في إسرائيل واستئناف العمليات العسكرية هدفه تحسين شروط التفاوض

طارق فهمي، فيتو
طارق فهمي، فيتو

قطاع غزة ، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الإستراتيجى، إن الموقف المصري من أزمة غزة سيذكره التاريخ لاحقًا، خاصة أنها تصدت لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؛ من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية، وعندما وجدت إسرائيل موقف مصر حادًّا ومباشرًا ولا يحتمل أنصاف حلول وغير قابل للنقاش؛ طرحت أفكارا شيطانية أخرى مثل التهجير الطوعي أو الذهاب إلى قبرص". 
 

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رفض تصفية القضية الفلسطينية 

واكد فى تصريح لفيتو ان  مصر حريصة  على عدم تصفية القضية الفلسطينية؛ لأن الفلسطينيين إن خرجوا من قطاع غزة؛ ستحدث مشكلة وسيكون القطاع منزوع السلاح، والرئيس طرح فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذه الفكرة لاقت قبولًا منذ سنوات، بالإضافة إلى حل الدولتين، والولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حل الدولتين"،لكن عليها  تحويل الأقوال إلى أفعال، فالإدارة الأمريكية مؤيدة، حيث تراوغ ولكنها توافق على دعم السلاح الإسرائيلي، وبالتالي، فإن مصر ترفض كل هذه المشروعات ولن تقبل بأنصاف حلول وترفض المنطقة العازلة".

 

استئناف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي

وتابع: استئناف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي، هدفه تحسين شروط التفاوض وليس لوقف كامل للعمليات"، معتبرًا أن حكومة الاحتلال بدأت، في الفترة الأخيرة، تعاني انقسامات حادة،  قد تؤدي إلى تغيير حكومي وتعطل مكونات الائتلاف.

وأشار إلى أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يوآف جالانت، ظهر في مؤتمر صحفي  السبت الماضى، وكان من المفترض أن يظهر معه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكلاهما غردا بأن كل منهما يعمل في مستواه، وهذا يؤكد أن هناك خلافات كبيرة حول طبيعة العملية الجارية في قطاع غزة وأهدافها، وما يمكن أن تستهدفه، مؤكدًا أنه لا توجد جيوش تنشر أخبارها على الملأ، وكأنه جس نبض للأطراف المختلفة المباشرة ولا سيما مصر والأردن والدول الأخرى، فى ظل  حكومة منقسمة وضغوطات تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية، وهناك حالة ارتباك في إسرائيل رغم العمل العسكري، وهو مرتبط بعدم تحديد الرؤية.

 

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قطاع غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية الموقف المصري

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