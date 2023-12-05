في اجتماع مجلس التعاون الخليجى، أمير قطر يثمن دور مصر بشأن غزة

ثمن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، الدور المصرى والأمريكى بشأن التوصل للهدنة فى غزة، قائلا: "أجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما فى تحقيق الهدنة مؤخرا، وسنواصل الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

إنهاء الحرب الهمجية

دعا أمير قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 44، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.

جدد الشيخ تميم إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ومشددا على أهمية توفير الحماية لهم.

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لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية

أكد أمير قطر على أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني فقد ولى زمن الاستعمار.

جدير بالذكر أن كشفت وسائل إعلام سعودية بأن الأحداث الدامية في قطاع غزة هى الملف الأبرز الذي سيطرح اليوم، الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 44 المنعقدة بالعاصمة القطرية.

دول مجلس التعاون الخليجي

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن البيان الختامي للقمة الخليجية سيحمل إدانة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مبادرة حل الدولتين.

ووصل ولي العهد السعودي إلى قطر على رأس وفد المملكة.

جاء ذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، انعقدت بالدوحة اليوم،، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ قطار الخليج، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030.

المشاركون في القمة الخليجية رقم 44

وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة “إكس” مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44، حيث قال: “أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44”.

تحديات كبيرة فى المنطقة

وأضاف أمير قطر، عبر صفحته الرسمية علي “إكس”، أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة.

وتابع تميم بن حمد: “يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها”.