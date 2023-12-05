انعدام الرؤية على طرق المنيا، مصرع 7 وإصابة 44 في حادثين منفصلين، وغلق الصحراوي

شهدت محافظة المنيا من صباح اليوم الثلاثاء، حتى فترة الظهيرة، حادثين سير أسفر كل منهم عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين بإصابات مختلفة، ليصبح العدد النهائي مصرع وإصابة 51 شخص، في حادثين منفصلين على إثر الشبورة المائية الكثيفة التي أدت إلى غلق الطريق الصحراوى الشرقي والغربي بأمر من لجنة الكوارث بالمحافظة.

غلق الطرق حفاظا على أرواح المواطنين

حيث أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المنيا غلق الطريق الصحراوى الشرقي " طريق الجيش" والطريق الصحراوي الغربي بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا، وذلك لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق حفاظا على أرواح المواطنين.

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حادث أتوبيس المنيا يُسفر عن مصرع وإصابة 32 شخص

يشار إلى أنه، حصلت “ فيتو ”، على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي المار على محافظة المنيا، بعدما ارتفاع عددهم من 20 لـ 25 شخص، تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، واسفرت عن مصرع 7 أشخاص آخرين.

أسماء مصابي حادث أتوبيس المنيا

حيث أصيب كل من: محمد حامد عبد العزيز،42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة دون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد، 30 سنة، طيار مدني، مقيم قنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، دون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان ابراهيم علي، 25 سنة،طبيبه بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي،43 سنة، سائق الاتوبيس، عبد الحميد فتحي جوهر50 سنة عامل، المعادي- القاهرة، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبد القوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46سنة، عاطق، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبد الرحمن محمد أبو المجد،20 سنة، طالب مقيم الاقصر، رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منه نصر عبد النافع،20 سنة، طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود ابراهيم، 28 سنة، دون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى اسماعيل، 9سنوات، طالبة مقيمة قنا.

كما أصيب: عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الاتوبيس، مقيم المحلة الكبرى،حسين محمود عبد الحميد، 43سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبد المجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم الاسكندرية،محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة،دون عمل، مقيم الأقصر، محمد محمد عبد العزيز، 45 سنة، دون عمل مقيم المنصورة.

كما لقي 7 أشخاص مصرعهم وجميعهم مجهولي الهوية من بينهم سيدتان و5 ذكور.

مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادث أتوبيس المنيا

وجدير بالذكر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من وفيات والمصابين

25 مصاب في حادث أتوبيس المنيا

علي الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة ارتفع عددهم بعد ذلك لـ 25 مصاب

إصابة 19 شخص في حادث مروري

وفى سياق متصل شهدت محافظة المنيا، أيضا إصابة 19 شخص في حادث تصادم صباح اليوم، حيث حصل " فيتو " على قائمة بأسماء 19 مصابا، كانوا قد أصيبوا صباح اليوم، اثر تصادم سيارتين ربع نقل بالقرب من قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، بسبب الشبورة الكثيفة، التي أدت لحجب الرؤية من قبل السائقين.

ننشر أسماء 19 مصاب في حادث تصادم المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من: محمد اسماعيل عيسى، 31 سنة، محمود مصطفى محمد، 15 سنة، أحمد خالد حافظ 15 سنة، عبد الله صلاح عبد المحسن، 22 سنة، عبد الله محمد بدري، 25 سنة، صلاح مصطفى صلاح، 19 سنة، محمد معوض اسماعيل، 15 سنة، مقيمون بقرية المطاهرة البحرية، محمد زين العابدين علي عبد العزيز علي، 31 سنة مقيم بقرية الحواصلية، أمير عدلي عبده، 33 سنة، طارق بدوي عبد الحميد، 14 سنة، يوسف محمد خلف، 16 سنة، حماده علاء فوزي، 26 سنة.

كما أصيب: حاتم علاء فوزى، 12 سنة، مقيمون بقرية صفط الشرقية، شريف خير صلاح، 30 سنة، أحمد محمد، 27 سنة، مقيمان بقرية ريدة،و محمد أبو اليزيد محمد، 33 سنة، مصطفي علاء فوزي، 18 سنة، أحمد بدوي عبد الحميد 12 سنة، يوسف محمد خلف 22 سنة، عبد العزيز علي صلاح، 28 سنة.

وكان قد شهد الطريق الدائري بمركز المنيا حادث تصادم سيارتين ربع نقل، تقل عددا من الطلاب والعمال الزراعيين، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة الكثيفة التي تعاني منها الطرق المختلفة منذ صباح اليوم الباكر.

وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى المنيا العام، وتبين اصابتهم بجروح وكدمات متفرقة، وحالتهم مستقرة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.