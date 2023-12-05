الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

غلق وتشميع معدية بقرية كوم شريك بالبحيرة لعدم تجديد التراخيص

حملة علي معديات البحيرة
حملة علي معديات البحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بغلق وتشميع معدية بقرية كوم شريك لعدم تجديد التراخيص اللازمة لها، والتي تعمل على فرع رشيد ابوالخاوي،بحيرة ديناصور، منوفية، وتم الغلق لحين الإنتهاء من تجديد الترخيص.
 

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة،للتأكد من سريان تراخيصها،وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 

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كما قامت الوحدات المحلية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين، بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 

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البحيرة دائرة كوم حمادة حملة مخالفين معديات

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