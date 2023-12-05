الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

بسبب الشبورة المائية، ننشر أسماء 19 مصابا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

إسعاف
إسعاف

حصل موقع " فيتو " على أسماء المصابين 19 في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري أمام قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، تم نقل المصابين إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وضمن المصابين كل من: محمد اسماعيل عيسى، 31 سنة، محمود مصطفى محمد، 15 سنة، أحمد خالد حافظ 15 سنة، عبد الله صلاح عبد المحسن، 22 سنة، عبد الله محمد بدري، 25 سنة، صلاح مصطفى صلاح، 19 سنة، محمد معوض اسماعيل، 15 سنة، مقيمون بقرية المطاهرة البحرية، محمد زين العابدين علي عبد العزيز علي، 31 سنة مقيم بقرية الحواصلية، أمير عدلي عبده، 33 سنة، طارق بدوي عبد الحميد، 14 سنة، يوسف محمد خلف، 16 سنة، حماده علاء فوزي، 26 سنة.

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كما أصيب: حاتم علاء فوزى، 12 سنة، مقيمون بقرية صفط الشرقية، شريف خير صلاح، 30 سنة، أحمد محمد، 27 سنة، مقيمان بقرية ريدة،و محمد أبو اليزيد محمد، 33 سنة، مصطفي علاء فوزي، 18 سنة، أحمد بدوي عبد الحميد 12 سنة، يوسف محمد خلف 22 سنة، عبد العزيز علي صلاح، 28 سنة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة  المنيا،  قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري المار على محافظة المنيا، مما ادي الي حدوث عدد من الإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وعلى الفور انتقلت  قوات الأمن وسيارات الأسعاف الي موقع الحادث وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وتكون الشبورة المائية بكثافة على الطريق الدائري أدى إلى حجب الرؤية أمام السائقين.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، بينهم طلاب من مراحل التعليم المختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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