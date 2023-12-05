الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

45 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة من حركة تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،فيتو
مؤشرات البورصة المصرية،فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وبمرور ساعة من حركة التداولات بلغ عدد العمليات 45 ألف عملية بمنتصف تعاملات الأسبوع، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42%  عند مستوى 25370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 30534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24%  عند مستوى 10734 نقطة.

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 5320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 7688 نقطة. 

Advertisements

 

حركة التعاملات، فيتو 

 

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. 

 

مؤشرات، فيتو 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأول الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشرات البورصة تداولات رأس المال السوقي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 100 متساوي الاوزان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات مؤشر الشركات الصغيرة ايجى اكس 30

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين 4-12-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 3-12-2023

الأكثر قراءة

أول تعليق من ناهد السباعي على وفاة والدتها

بينهم نائب قائد سرية، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين و3 من جنوده في غزة

أمير قطر: غزة ليست شأنا أمنيا إسرائيليا ومن العار على إسرائيل الاستمرار بجرائمها

خالد بيبو يحذر مستبعدي الأهلي من قائمة المونديال

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات

تفاصيل أغرب واقعة فساد فى حي المقطم، الاستيلاء على قطعتى أرض بحكم قضائي مزور، واستصدار ترخيص بناء مخالف لهما

الزمالك يدرس تجديد عقد محمد عواد 3 مواسم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

تجهيزات مكثفة في ساقية الصاوي لحفلات ديسمبر

كلب ضال يعقر 8 أشخاص في سوهاج

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ناهد فريد شوقي.. قدمت إنتاجات فنية استثنائية وأم من طراز خاص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية