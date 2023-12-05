الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا تراجع 66%؜ في 2022 بسبب حالة عدم التيقن العالمي

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية بمؤتمر المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها  تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

Advertisements

تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء


أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪؜ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪؜ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.


قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

مائدة مستديرة حول مستقبل الاستدامة بأفريقيا


أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪؜ و٥٥٪؜ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.


أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير المالية قمة المناخ قمة المناخ بدبي الاستثمار الاجنبى المباشر الاستثمار الأجنبي غشاء بكارة اسئلة واجوبة الاقتصاد الاخضر التمويل المستدام

مواد متعلقة

الضرائب: إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة

معيط: نريد انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية والاستثمارات الخضراء بين مصر والإمارات

وزير المالية خلال مشاركته في يوم التمويل بدبي: نريد حلولا تمويلية مبتكرة ومتنوعة

«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد القيمة المضافة بالعملة الصعبة

وزير المالية: نتطلع لتعظيم مساندة مؤسسة التمويل الإفريقية لجهود العمل المناخي

علي عيسى: إعداد ورقة عمل تشتمل استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع المشروعات

معيط: مبادرة تحويل المديونيات لمواجهة التغير المناخي تعزز الاستثمارات الخضراء

الضرائب: اقتربنا من الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي

الأكثر قراءة

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

الكهرباء تعدد مزايا ونصائح استخدام السخانات الكهربائية

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية