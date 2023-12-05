الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس لـ50 ألف جنيه للطن

ارتفاع ملحوظ في أسعار
ارتفاع ملحوظ في أسعار تقاوي البطاطس

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،  موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس إلى 50 ألف جنيها للطن. 
 

ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس

وقال النائب: شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس ليصل سعر الطن لأكثر من 50 ألف جنيه، وهو ما يمثل نسبة زيادة عن العام الماضي، تصل إلى نحو 50%. 

توقعات بارتفاع في أسعار البطاطس

وحذر عضو مجلس النواب، من أن ذلك يمثل خطرا كبيرا ينذر بارتفاع أسعار البطاطس في الموسم الجديد لمستويات قياسية، لاسيما في ظل ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية على المواطن، خاصة أن البطاطس من السلع الغذائية الأساسية في كل بيت. 

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تحذير من وجود سياسات احتكارية لتقاوي البطاطس

وأكد النائب، أن الأمر  يتطلب من الحكومة توضيح حول أسباب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس إلى هذا الحد المبالغ فيه، متسائلا: ما مدى وجود سياسات احتكارية في استيراد تقاوى البطاطس من عدمه؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بكشغ خطة الوزراة للسيطرة على تلك الأزمة التي تواجه المزارعين وتأثيرهل على ملف الأمن الغذائي في مصر.

قال المحاسب أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن سعر طن تقاوي البطاطس في الوقت الحالي يتراوح ما بين 55 ألف إلى 60 ألف جنيه.

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وأشار إلى أن الأسعار زادت بنسبة 50% عن الموسم الماضي، وذلك تأثرا بموجات الزيادة التي ضربت كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بداية من سعر إيجار الفدان وصولا إلى المبيدات والأسمدة والتقاوي وغيرها من المستلزمات الأساسية لعملية الإنتاج الزراعي.

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