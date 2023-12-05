الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

الزراعة تنفذ أول تجربة لزراعة البن في الأراضي المكشوفة، جهود علمية لتحديد أفضل مناطق زراعته بالمحافظات، والتغيرات المناخية تؤخر موعد الحصاد (صور)

إنتاج أشجار البن
إنتاج أشجار البن بمحطة بحوث البساتين بالقناطر، فيتو

بدأ مركز البحوث الزراعية في المضي قدما نحو تطوير الجانب البحثي في زراعة البن بالبيئة المصرية، حيث يعكف فريق بحثي بمركز بحوث البساتين في الوقت الحالي على العمل لزيادة جودة وإنتاج ثمار البن تحت ظروف البيئة المصرية.

تجارب زراعة البن بالأراضي المكشوفة


وكشفت الدكتورة نهاد مصطفى أستاذ الفاكهة الاستوائية بمحطة بحوث البساتين بالقناطر التابعة لمركز البحوث الزراعية وصاحبة التجارب البحثية المتخصصة في المعاملات  والبرامج الملائمة لتسميد ورعاية إكثار أشجار البن في مصر، إنها تجري لأول مرة تجارب زراعة أشجار البن في المناطق المكشوفة، خاصة وأن زراعات البن في مصر تتم تحت أشجار المانجو والنخيل لتوفير احتياجات البن من الظل والرطوبة، مشيرة إلى أن النتائج حتى الأن جيدة جدا.


وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير ملحوظ على أشجار البن المزروعة في مصر، حيث من المفترض أن يتم حصاد البن في فصل الربيع لكن متوقع أن تنضج الثمار هذا العام في يناير المقبل نظرا لتزهير الأشجار مبكرًا في يونيو بدلا من أغسطس وذلك بسبب الارتفاع القياسي للحرارة خلال فصل الصيف.


وقالت في تصريحات لفيتو إن أزمة النقد الأجنبي وارتفاع أسعار البن المستورد دفعت الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمراكز الأخرى وبتوجيهات من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للتوسع في دراسات زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الهامة والمطلوبة في السوق المصري ومنها البن الذي تستورد منه مصر قرابة 70 ألف طن سنويا.

Advertisements

تقييم نسب الكافيين


وأكدت أن تجارب زراعة البن شهدت اهتماما كبيرا في عمليات تقييم الأشجار خلال العام الجاري وأهمها التوسع في دراسات تقييم نسب الكافيين في القهوة ومحاولة زيادتها وتحديد أفضل المناطق الملائمة لزراعة البن في مصر خاصة وأن البن يحتاج إلى مناطق تتمتع بمناخ خاص لرفع جودة الثمار، لافتة إلى أن محطات معهد بحوث البساتين مستمرة في إنتاج الآلاف من شتلات أشجار البن وتم بيعها وتوزيعها على المزارعين والمشاتل المختلفة في عدة محافظات مع دعم المزارعين ببرامج التسميد والرعاية القياسية  وذلك في محافظات البحيرة والإسماعيلية وقنا والأقصر وعدة مناطق آخرى وجاري الأن متابعة معدلات الإنتاج ونسب الكافيين في البن بكل منطقة للوقوف على أفضل المناطق الملائمة لزراعته في الجمهورية لإنتاج القهوة المصرية بجودة مرتفعة


 

وأضافت نهاد أن هناك أقبالا خلال الفترة الأخيرة على زراعة البن من جانب المزارعين بشكل تجريبي في حقولهم للوقوف على جدواه الاقتصادية وحجم إنتاجيته وأن معهد بحوث البساتين يقوم بدوره في توفير الشتلات الجيدة للمزارعين من الصنف اليمني الذي تم زراعته في مصر لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي ومستمر زراعته إلى الآن في محطة بحوث البساتين بالقناطر وتم التوسع في زراعته داخلها خلال الفترة الأخيرة لإجراء البحوث العلمية اللازمة لتحسين جودة الإنتاج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

نسب الكافيين زراعة البن القهوة أسعار البن المستورد أشجار البن بحوث البساتين بالقناطر مركز البحوث الزراعية

مواد متعلقة

وفد أفريقي يزور المعمل المركزي للمناخ للاطلاع على تجارب الزراعة بدون تربة

إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل خلال 8 سنوات

الريف المصري تطالب منتفعيها التقدم للحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة المدعمة

عالم ببحوث الصحراء يحصل على 3 براءات اختراع لمواد حقن التربة الرملية بالطين

هيئة سلامة الغذاء: إعدام أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمحافظات خلال أسبوع

انجلترا وإيطاليا تتصدران الدول المستوردة للرسائل الغذائية من مصر خلال أسبوع

الري: تأهيل قناطر وهويس أدفينا بنسبة 55%

وزير الري من مؤتمر المناخ 28 COP: مصر لديها فرص كبيرة للتوسع في الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

حماية المستهلك: 33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية وضبط 4 أطنان سكر

تقرير طبي عن مصطفى شلبي قبل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

اتفاقية تعاون لدعم استخدام صغار المزارعين لأنظمة الطاقة الشمسية

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد الفلفل الألوان، يقوي المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

مات خوفًا، وفاة سائح بعد تأدية أعلى قفزة في العالم

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

المزيد
الجريدة الرسمية