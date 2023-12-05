الزراعة تنفذ أول تجربة لزراعة البن في الأراضي المكشوفة، جهود علمية لتحديد أفضل مناطق زراعته بالمحافظات، والتغيرات المناخية تؤخر موعد الحصاد (صور)

بدأ مركز البحوث الزراعية في المضي قدما نحو تطوير الجانب البحثي في زراعة البن بالبيئة المصرية، حيث يعكف فريق بحثي بمركز بحوث البساتين في الوقت الحالي على العمل لزيادة جودة وإنتاج ثمار البن تحت ظروف البيئة المصرية.

تجارب زراعة البن بالأراضي المكشوفة



وكشفت الدكتورة نهاد مصطفى أستاذ الفاكهة الاستوائية بمحطة بحوث البساتين بالقناطر التابعة لمركز البحوث الزراعية وصاحبة التجارب البحثية المتخصصة في المعاملات والبرامج الملائمة لتسميد ورعاية إكثار أشجار البن في مصر، إنها تجري لأول مرة تجارب زراعة أشجار البن في المناطق المكشوفة، خاصة وأن زراعات البن في مصر تتم تحت أشجار المانجو والنخيل لتوفير احتياجات البن من الظل والرطوبة، مشيرة إلى أن النتائج حتى الأن جيدة جدا.



وأشارت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير ملحوظ على أشجار البن المزروعة في مصر، حيث من المفترض أن يتم حصاد البن في فصل الربيع لكن متوقع أن تنضج الثمار هذا العام في يناير المقبل نظرا لتزهير الأشجار مبكرًا في يونيو بدلا من أغسطس وذلك بسبب الارتفاع القياسي للحرارة خلال فصل الصيف.



وقالت في تصريحات لفيتو إن أزمة النقد الأجنبي وارتفاع أسعار البن المستورد دفعت الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمراكز الأخرى وبتوجيهات من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للتوسع في دراسات زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الهامة والمطلوبة في السوق المصري ومنها البن الذي تستورد منه مصر قرابة 70 ألف طن سنويا.

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تقييم نسب الكافيين



وأكدت أن تجارب زراعة البن شهدت اهتماما كبيرا في عمليات تقييم الأشجار خلال العام الجاري وأهمها التوسع في دراسات تقييم نسب الكافيين في القهوة ومحاولة زيادتها وتحديد أفضل المناطق الملائمة لزراعة البن في مصر خاصة وأن البن يحتاج إلى مناطق تتمتع بمناخ خاص لرفع جودة الثمار، لافتة إلى أن محطات معهد بحوث البساتين مستمرة في إنتاج الآلاف من شتلات أشجار البن وتم بيعها وتوزيعها على المزارعين والمشاتل المختلفة في عدة محافظات مع دعم المزارعين ببرامج التسميد والرعاية القياسية وذلك في محافظات البحيرة والإسماعيلية وقنا والأقصر وعدة مناطق آخرى وجاري الأن متابعة معدلات الإنتاج ونسب الكافيين في البن بكل منطقة للوقوف على أفضل المناطق الملائمة لزراعته في الجمهورية لإنتاج القهوة المصرية بجودة مرتفعة





وأضافت نهاد أن هناك أقبالا خلال الفترة الأخيرة على زراعة البن من جانب المزارعين بشكل تجريبي في حقولهم للوقوف على جدواه الاقتصادية وحجم إنتاجيته وأن معهد بحوث البساتين يقوم بدوره في توفير الشتلات الجيدة للمزارعين من الصنف اليمني الذي تم زراعته في مصر لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي ومستمر زراعته إلى الآن في محطة بحوث البساتين بالقناطر وتم التوسع في زراعته داخلها خلال الفترة الأخيرة لإجراء البحوث العلمية اللازمة لتحسين جودة الإنتاج.

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