الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

مليار و300 مليون جنيه تكلفة 428 مشروع بالبحيرة خلال 9 سنوات

أحد انجازات البحيرة،فيتو
أحد انجازات البحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم المناطق الصناعية، والنهوض بها وتنميتها حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطنى، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030،مشيرة أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة.
 

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وأوضحت “بلبع” إنه تم تنفيذ خلال 9 أعوام  فقط  428 مشروع بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنية، عبارة عن 339 مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 526 قطعة مخصصة، وبتكلفة ترفيق 755.5مليون جنية، كما تم تنفيذ 89 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة  346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 159 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 277.9 مليون جنية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، الي ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثماريه وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

 

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انجازات الدولة البحيرة المناطق الصناعية كفرالدوار

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