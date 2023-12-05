الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

حارس مرمي النصر السعودي يتصدر قائمة كولومبيا لمواجهتي المكسيك وفنزويلا

حارس مرمي النصر السعودي
حارس مرمي النصر السعودي يتصدر قائمة كولومبيا، فيتو

تصفيات أمريكا الجنوبية، كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمي النصر السعودي، الذي لا يلعب منذ يناير الماضي بسبب كسر في المرفق، تصدر قائمة منتخب بلاده لمواجهتي المكسيك وفنزويلا الوديتين، يومي 10، و16 ديسمبر الجاري. 


ويعد الحارس صاحب ال35 عاما أحدث المنضمين لقائمة "لوس كافيتيروس" في مفاجأة كبرى، والتي ستخلو من عدد من النجوم أمثال لويس دياز، ورافاييل سانتوس بوري نظرا لأن المباراتين غير دارجتين في جدول الفيفا.

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بينما ضم المدرب الأرجنتيني للمنتخب، نيستور لورنزو، المهاجم خوان كاميلو هيرنانديز، هداف كولومبوس كرو الأمريكي، والمهاجم ماتيو كاسيرا، لاعب زينيت الروسي، والحارس ألبارو مونتيرو، حارس ميوناريوس الذي دافع عن قميص بلاده خلال مواجهة الإكوادور بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026. 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من أمريكا، كندا والمكسيك.

 

وواصل منتخب الأرجنتين تصدر قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بعد فوزه علي البرازيل 1-0.

 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 
 


 

وشهدت الجولة السادسة إثارة كبيرة في العديد المباريات، لعل أهمها بالطبع قمة الأرجنتين والبرازيل، والتي حقق فيها منتخب التانجو انتصار مهم خارج قواعده، معلنًا نفسه بطلًا على قمة ترتيب المجموعة قبل انتهاء التوقف الدولي الذي يعود مرة أخرى في مارس القادم، ومطيحة بالبرازيل إلى المركز السادس.

وعلى جانب آخر فازت أوروجواي، على بوليفيا بملعب سنتيناريو بنتيجة 3-0، وأحرز داروين نونيز، هدفين في الدقيقتين 15، و71، وجابرييل فيلاميل لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ليرتفع رصيد أوروجواي إلى النقطة 13، في، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة الثالثة بالمركز التاسع في انتظار بقية نتائج الجولة.

فيما فازت كولومبيا على باراجواي على  ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، بهدف أحرزه اللاعب رافائيل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني، فيما شهدت المباراة إصابة كريستيان بورخا اللاعب الكولومبي، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة.

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط بالمركز الثامن. وفي المباراة الأخيرة في الجولة السادسة، بين بيرو وفنزويلا كان التعادل سيد اللقاء، على ملعب ليما الوطني، حيث تقدم صاحب الأرض، بهدف أحرزه اللاعب فيكتور يوتون في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وتعادل الضيوف في الدقيقة 54 عن طريق سافارينو.


وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

 

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد قمة البرازيل والأرجنتين

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