الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الضرائب: إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة

مصلحة الضرائب المصرية،
مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة " يهدف إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، مشيرًا إلى أن هذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة


وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أنه تم الربط بين المنظومتين عن طريق تسجيل كافة المستوردين بالفاتورة الإلكترونية، وفي حالة عدم التسجيل لا يتم الإفراج عن الرسائل الإستيرادية، وتم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية في إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة على الأكثر حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل للمستوردين.

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وأضاف أنه تم  تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

وأشار الدكتور" فايز الضباعني "  أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة  الجمركية ( نافذة )، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة،مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

  وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  .

 

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