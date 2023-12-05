الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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دين ودنيا

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

اذكار الصباح، فيتو
اذكار الصباح، فيتو

أذكار الصباح، أمرَ الله سبحانه وتعالى عبادَه المؤمنين بأن يذكروه ذكرًا كثيرًا، وأن يلزموا الأذكار في حياتهم لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا).


والذكر مع بداية كل صباح يجعل فيه من الخير والبركة والكثير، ويقف الله تعالى مع عبده في تسهيل أمور حياته اليومية، ويجب أن يكون الدعاء مشمولًا بالشكر وحمد الله تعالى على النعم الكثيرة التي يحصل عليها الإنسان في الوقت الحالي قبل البدء في الثناء على الله تعالى، والبدء في الدعاء لله عز وجل وطلب أي طلب في الله تعالى مع مراعاة شروط الدعاء.

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ومن هذه الأذكار الثابتة ما يلي:

نص أذكار الصباح

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير مابعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك (أربع مرّات).

أدعية الصباح مكتوبة 

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت (ثلاث مرّات).

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، ثلاث مرّات.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، (سبع مرّات).

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