الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية وتثقيف صحي وعقد ندوات توعوية بكفر الدوار

أنشطة القافلة السكانية
أنشطة القافلة السكانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز شباب الكريون التابع للوحده المحلية لقرية بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

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حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات ل 536 (83 باطنة - 65 أطفال - 73 جلدية - 30 فحص سرطان ثدي - 20 أمراض مزمنة- 15 أورام  ) وتثقيف صحي ل 250 سيدة حول الصحة الانجابية، وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين،والوقاية من سرطان الثدى، وطرق استكشافه مبكرا، وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة، كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش ( 250 من الأغنام - 30 أبقار - 22 جاموس) 

وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال، بالإضافة الي مشاركة السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بدمنهور بورشة حكى وقراءة قصص.

كما شاركت الأوقاف والأزهر بعقد ندوات حول الأخلاق،وأهميتها في تربية النشئ وأهمية الانتماء للوطن،والتصويت فى الانتخابات بالإضافة إلى عقد ندوة حول التغذية السليمة، وأهميتها على صحة الأطفال من خلال الإدارة التعليمية بالمركز.

وتم تقديم خدمات ل 64 حالة ما بين استشارات ومتابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، كما تم توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المصنع.
 

 

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القافلة السكانية البحيرة بولين قرية

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