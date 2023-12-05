الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إيدكس 2023، مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع بوركينا فاسو الشقيقة

مباحثات بين رئيس
مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع، فيتو

 بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ,مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة , والوفد المرافق , تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ,وتم الإتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو.

وأكدت الهيئة أنه لاتزال الخطوات الناجحة لها مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع الأشقاء بالدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة  خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023،وذلك وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الإستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الإقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
 

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وفي سياق آخر استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا وذلك ضمن فاعليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 4 ديسمبر حتي 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

استهل الوزير " محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بـ" خاتشاتريان " والوفد المرافق لسيادته، وتم التأكيد علي عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التي شهدته العلاقات على مستوى كافة الاصعدة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جليًا من خلال زيارة الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وكذلك مشاركة   فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بشهر نوفمبر 2022.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري، مؤكدًا علي الدور الأساسى للوزارة والذي يتمثل في تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، موضحًا أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.

 

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الهيئة العربية للتصنيع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة بوركينا فاسو الشقيقة

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