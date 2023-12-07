حازم إمام: الزمالك لا يقف على لاعب وهو من يصنع اللاعبين وليس العكس.. ولم أقتنع بطريقة أوسوريو من اليوم الأول (حوار)

>> أتمنى استمرار معتمد جمال مديرا فنيا

>> التدريب مختلف تماما عن لعب المباريات وأسعى لتطوير نفسي في مجال التدريب

>> أحاول نقل تجربة 15 عاما خضتها معي الفريق الأول للاعبين

>> فريق 2003 يضم 13 لاعبًا يستطيعون اللعب مع الفريق الأول حاليا

>> إبراهيم صلاح مشروع مدرب كبير وأتوقع له مستقبلا باهرا في التدريب

>> هنالك ناشئ مميز اسمه محمد إبراهيم طريقة لعبه تشبهني

الزمالك لا يقف على لاعب وهو من يصنع اللاعبين وليس العكس، هكذا يؤكد النجم حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وظهير أيمن الزمالك ومنتخب مصر السابق ردا على أنباء رحيل بعض اللاعبين، إمام تحدث في حوار لـ “فيتو” عن رأيه في سلبيات خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق ومميزات معتمد جمال مدرب الفريق الحالي والتطور الفني الذي طرأ على أداء الفريق منذ أن تولى تدريبه.

وتناول إمام الفرق بين المدرب المصري والأجنبي.

وتطرق إمام إلى تجربته مع قطاع الناشئين بالزمالك والمتطلبات التي يحتاجها وأهم نجومه الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها الفريق الأول.

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وأوضح أن على فتوح وصبحي إن أرادا الاستمرار أن يصبح ولاؤهما الأول والأخير لنادي الزمالك وهنا نص الحوار:



*ما رأيك في تجربة خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق؟

لم أكن مقتنعا بتجربة خوان كارلوس أوسوريو أو بالمعنى الأدق لم أكن مقتنعا بطريقته أو أسلوبه مع العناصر المتاحة وكنت أراه مقصرا في عمله مع الفريق.

أوسوريو صاحب سيرة ذاتية متميزة ولكن ليس شرطا أن تكون صاحب سيرة ذاتية كبيرة لتكون مناسبا لتدريب الفريق وأن تنجح معه.

والعناصر التي تتطلبها طريقة أوسوريو لم تكن موجودة في الفريق ولكنه كان مصرا على طريقة لعب واحدة ولذلك لم يقنعني.

*رأيك في تجربة معتمد جمال مع الزمالك ؟

في البداية أبارك للكابتن معتمد جمال على الأداء القوي الذي ظهر به فريق الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة أنه قدم مباريات قوية جدا أمام أندية لا يستهان بها، فقد قام بتوظيف اللاعبين في مراكزهم وهو ما كان يحتاجه الفريق وأتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن يستمر مديرا فنيا خلال المرحلة المقبلة نظرا لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية ونجاحه في التوظيف المميز للاعبين ولكن في النهاية هذا قرار مجلس إدارة الزمالك.

*بعد حديثك عن معتمد جمال.. هل تدعم تجربة المدير الفني المحلي ؟

ليس في كل الأحوال ولكن تجربة معتمد جمال ناجحة ولكن في حال وجود مدير فني أجنبي يجب أن يكون معه جهاز مصري قوي جدا، ولا أعلم هل يوافق معتمد جمال على الاستمرار كمدرب مع الجهاز الأجنبي أم لا ولكن أتمنى وجوده بشدة.

*ماذا يحتاج قطاع الناشئين بالزمالك في الفترة المقبلة؟

اجتمعنا مع الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك والكابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين، واستعرضنا المتطلبات التي يحتاج إليها قطاع الناشئين خاصة أن نادي الزمالك كان يمر بظروف صعبة من الناحية المادية وإن شاء الله سيكون هناك تطور كبير في القطاع خلال الفترة المقبلة.

*هل رحيل فتوح وصبحي يؤثر على الزمالك ؟

أحمد فتوح ومحمد صبحي يتمتعان بإمكانيات فنية رائعة ولكن عندي اعتقاد وعند الجماهير أيضا أن فريقا بحجم وشعبية وتاريخ الزمالك لا يقف على لاعب خاصة فريق بحجم وشعبية الزمالك.

لو أراد الثنائي البقاء فيجب أن يغيرا من أنفسهما ويصبح ولاؤهما الأول والأخير لنادي الزمالك.

ونادي الزمالك هو من يصنع اللاعبين وليس اللاعب من يصنع النادي وأتمنى للثنائي التوفيق حال استمرارهما مع الفريق وإذا أرادا الرحيل فإن نادي الزمالك يستطيع إخراج العديد والعديد من النجوم.

*حدثنا عن دورك مع الزمالك حاليا وهدفك مستقبلا.

أنا حاليا نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك، وأحاول أن أنقل للاعبين جوانب من التجربة التي خضتها مع الزمالك في الفريق الأول والتي وصلت إلى 15 عاما.

أنا حريص على التعلم في الفترة الحالية لأن التدريب مختلف تماما عن لعب المباريات وبإذن الله أسعى لتطوير نفسي في مجال التدريب لأنه المجال الذي سأسلكه خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

*رأيك في فريق 2003 وهل يمتلك عناصر مميزة ستشكل إضافة للفريق الأول؟

الفريق متصدر حاليا دوري 2003 ويمتلك عددا كبيرا جدا من اللاعبين المميزين الذين يلعبون بإخلاص في الملعب وشاهدنا هذا في الجولة الماضية التي فزنا فيها على الأهلي 2-1.

فريق 2003 خرج منه عدد كبير من الإعارات في الدوري الممتاز ورغم ذلك لم يتأثر أداؤه نهائيا.

وهناك عدد كبير من اللاعبين يستحقون الوجود مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وهو ما أتوقع أن يحدث، وهناك تقريبا 13 لاعبا يستطيعون اللعب مع الفريق الأول في الوقت الحالي، ولكن لا أريد أن اذكر أسماء كي لا أنسى أحدا.

وإبراهيم صلاح مدرب فريق 2003 مشروع مدرب كبير وأتوقع له مستقبلا باهرا في التدريب وهو يقدم مجهودا رائعا مع فريق 2003 ويتميز بالهدوء دائما.

*هل يوجد حازم إمام جديد بقطاع الناشئين ؟

يوجد 3 لاعبين مميزين جدا بمركز الظهير الأيمن من مختلف الأعمار في قطاع الناشئين وهم يستطيعون قيادة الجبهة اليمنى للزمالك لسنوات عديدة مثل محمد إبراهيم وأيمن الجزار.

هنالك ناشئ اسمه محمد إبراهيم طريقة لعبه تشبهني إلى حد كبير فهو لاعب مميز جدا وأتمنى أن يصبح أفضل مني ويدعم الفريق الأول ويحقق معه العديد من البطولات.

*ما هي رسالتك لجماهير الزمالك ؟

جماهير الزمالك هي السند لفرق الألعاب الرياضية المختلفة بالنادي وهي من ترجح كفة فريقنا على أي فريق آخر وأنا عاشق لجماهير الزمالك الوفية وأوجه لهم التحية.