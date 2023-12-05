طرح فيلم BARBIE على منصة Max 1 في 15 ديسمبر

Barbie ، أعلنت شبكة قنوات Max، عن طرح فيلم BARBIE، للمشاهدة حصريا، عبر منصتها الرقمية بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

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إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie

‏وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.

وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".

150 مليون تكلفة تسويق باربي

كشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار.

حملة تسويق فيلم باربي

وتضمنت الحملة التسويقية لفيلم Barbie ، تعاونيات عالمية مع أشهر الماركات والعلامات التجارية، حول العالم، مثل برجر كينج، وبوما، وأكس بوكس، وبريمارك، وسباقات فورملا١، وجوجل، وغيرهم، ونجحت بالفعل خطة الحملة التسويقية، لتصبح كلمة باربي، ولونها الوردي المميز، في كل مكان في العالم.

فيلم باربي يتفوق في شباك التذاكر

وتفوق فيلم الدمية الشهيرة باربي، على فيلم القنبلة الذرية Oppenheimer ، في معركة شباك التذاكر، حيث حقق فيلم باربي 63 مليون دولار أمريكي في عطلة نهاية الأسبوع، فيما كان نصيب فيلم Oppenheimer . 26 مليون دولار، وطرح كلا الفيلمان معا في ٢٠ يوليو ٢٠٢٣.

رايان جوسلينج يصدم النقاد

فيما صدم الممثل رايان جوسلينج الجميع بأدائه لدور "كين"، الدمية الذكورية للعروسة الشهيرة باربي، ومدح عدد كبير من النقاد أداء رايان، مؤكدين أنه جاء عكس التوقعات، التي رأت أنه غير مناسب للدور.

ومدح النقاد أداء رايان، خاصة أثناء أغنية "I’m Just Ken"، موضحين أنه كان مميزًا في الفيلم، وسرق الأنظار في جميع المشاهد التي ظهر فيها خلال عرض الفيلم.

فيما رأى عدد من النقاد أن رايان جوسلينج عبر تجسيده شخصية الدمية كين، يستحق أن يترشح للأوسكار ضمن فئة أفضل ممثل مساعد.

ردود فعل إيجابية

وتلقى فيلم "باربي" ردود فعل أولية إيجابية للغاية، بعد ساعات من عرضه العالمي، الذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، فغالبية النقاد والمشاهدين، وصفوا الفيلم بأنه تحفة بصرية على مستوى الألوان، وتصميم المونتاج، وأداء الثنائي مارجو روبي مع رايان جوسلينج.

فيما حدث تباين في الآراء حول قصة فيلم Barbie، وطريقة سرد الأحداث، والموضوعات الذي تناولها الفيلم، مع إشادة واسعة بالكوميديا فيه.

وكتب أحد النقاد عن فيلم Barbie، قائلًا: "لقد رأيت فيلم باربي، هذا العمل سيدهشك، مهما اعتبرته سخيفًا فهو ناضج تمامًا، حيث تذهب بك جريتا إلى أماكن لم تكن تتوقعها أبدًا".

وكتب آخر، "هذا الفيلم هو انتصار سينمائي، جيرويج في قمة تألقها هنا، لقد صنعت فيلمًا ليس رائعًا لمشاهدته فحسب، بل إنه مؤثر وذكي ومرعب، تقدم مارجو أداءً ساحرًا لن يُنسى، على الرغم من أن رايان جوسلينج هو من سرق كل مشهد بالفيلم بأدائه المثالي".

العرض العالمي الأول

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة جريتا جيروج Barbie، في العاشر من يوليو والذي يعد أكثر الأفلام انتظارا لعام 2023، وذلك بحضور طاقم عمل الفيلم، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

واختارت شركة “وارنر برذرز”، وضع سجادة وردية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، تماشيا مع تيمة فيلم Barbie، والمسيطر عليها اللون الوردي الذي اشتهرت به الدمية.

وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، للعرض العالمي لفيلم Barbie، من أبرزهم المغنية بيلي إيليش، ونيكي ميناج، ودوا ليبا، وجال جاودت، وغيرهم.

أزياء دمية باربي الشهيرة

فيما تألق أبطال الفيلم في العرض، عبر ارتدائهم ملابس تتماشى مع أزياء دمية باربي الشهيرة، حيث اختارت بطلة العمل مارجو روبي، فستان سهرة أسود اللون، صمم خصيصا للدمية باربي وطرح في الأسواق تحت مسمى نسخة 'Solo in the Spotlight Barbie'، بينما اختار بطل الفيلم رايان جوسلينج، بدلة وردية اللون.

وكشفت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة “وارنر برذرز”، عن تفاصيل جديدة، تتعلق بالأزياء التي ستظهر بها الممثلة الشهيرة مارجو روبي، خلال فيلم Barbie، الذي يعد أكثر أفلام الصيف انتظار للعرض في صالات السينما.

مقاعد السينما المخصصة لعرض فيلم Barbie

كما تحولت مقاعد السينما المخصصة لعرض فيلم Barbie، للون الوردي أيضا، وزين الجزء الخارجي من قاعة السينما، بمقتنيات الدمية الشهيرة، سواء منزلها الوردي، أو سيارتها المكشوفة.

وأوضحت شركة “وارنر برذرز”، أن الممثلة مارجو روبي، ستظهر بـ ٤٠ زيا مختلفا خلال أحداث الفيلم، جميعها بالألوان الزاهية، فيما يمثل اللون الزهري ٧٥٪ من الأزياء، نظرا لأنه اللون الذي اشتهرت به الدمية باربي.

إعلان فيلم باربي

فيما نشرت شركة الإنتاج مقطع فيديو قصير، يعد هو الإعلان الأول لفيلم Barbie، وصلته مدته لـ دقيقة و١٥ ثانية، ظهرت فيه بطلة الفيلم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، على هيئة دمية Barbie عملاقة، لتفاجئ عددًا من الأطفال الجالسين في الصحراء.

ميزانية 100 مليون دولار

وبلغت تكلفة إنتاج فيلم باربي ١٠٠ مليون دولار، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا، فيما تأمل شركة الإنتاج تحقيق الفيلم إيرادات ضخمة عند عرضه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم Barbie في إطار كوميدي حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها الدمي كين، وطرح فيلم Barbie، في السينمات بتاريخ ٢١ يوليو 2023.

أبطال فيلم Barbie

ويشارك في بطولة فيلم، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، والتي تجسد دور الدمية، وذلك بمشاركة كلا من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا.

اللون الوردي يسبب أزمة عالمية

وكشف المصممة سارة جرينوود، أن تصوير فيلم باربي، أدى إلى نقص عالمي في الطلاء الوردي، وذلك خلال مقابلة مع Architectural Digest، وناقشت سارة جرينوود، سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها الجمهور، حيث صرحت جيرويج قائلة: “اللون الوردي الزاهي يعطي جمالية للفيلم.. أردت أن تكون الألوان الوردية مشرقة جدًا.. لا أريد أن أنسى ما جعلني أعشق باربي عندما كنت طفلة صغيرة”.