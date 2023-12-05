هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "عبير"، حول إنها تصلى وتترك ابنها الذى يسنن يبكى فقلبها يتقطع عليه ولا تعرف ماذا تفعل ولا يوجد من يحمل معها الطفل؟

حكم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "إحنا بالتجربة عيشنا وشوفنا أمهاتنا بتشيل الطفل الصغير على كتفها وتصلي به، مفيش مشكلة، ولا يوجد حرج من هذا، لا يجوز تهمله بالكلية ممكن الولد يحدث له مشكلة صحية، خاصة إنه يسنن كما قالت، فبالتالى حضنها أولى به".

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وأشار إلى أن حمل الأم طفلها الصغير في أثناء الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة، متابعًا: "مفيش حرج تشيله على كتفها أو تحطه قدمها بحيث يكون مطمن، بلاش تسيب الطفل يبكي".

أمين الفتوى: ترك الصلاة انقطاع صلة العبد بالله

كما أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "إيمان"، مفاداه، إنها كانت منقطعة عن الصلاة وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن داومت عليها، وتريد أن تعرف كيفية قضاء الصلاة الفائتة وهل يمكن قضاء السنة أيضا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "نبارك لها على عودة صلتها بالله، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وفى حال انقطاعها تنقطع الصلة مع الله، وهذا أمر يحتاج إلى مباركة وتهنئة".



وتابع: "تستمر على ما هى عليه ولا تثقل على نفسها ويمكن أن تصلى مع كل فرد فرد ثانى، ولا تقضى السنن حتى لا تثقل على نفسها فتترك الصلاة مرة أخرى".

متصلة: فقدت بصرى ولا استطيع الصبر؟.. وأمين الفتوى: اصبرى ولكى الجنة



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى "نجلاء"، إنها فقدت بصرها منذ 9 سنوات ولا تستطيع الصبر على هذا الابتلاء؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لابد أن تعرف حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه عن رب العزة حيث قال "إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بحبيبتَيْهِ فَصبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجنَّةَ".



وتابع: "عندما آتي صحابيا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يدعو له الله يرد عليه بصره فقال له سيدنا النبي: (إِن شئْتِ صَبَرْتِ ولكِ الْجنَّةُ، وإِنْ شِئْتِ دعَوْتُ اللَّه تَعالَى أَنْ يُعافِيَكِ)".

واستكمل: "لعل الله ابتلاها بهذا الابتلاء الشديد لينور لها البصيرة بكل حقائق الأمور، فعليها أن تصبر وسيدنا النبي بشرها بالجنة".

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