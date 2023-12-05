الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إيران تنفي تورطها في أي هجمات على القوات الأمريكية

بضع سفن تجارية تعرضت
بضع سفن تجارية تعرضت لهجوم، فيتو

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية، وفقًا لما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

 هجمات سفن البحر الأحمر 

 

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن واشنطن "لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات - على سفن في البحر الأحمر- كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها".

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن سفينة حربية أمريكية وبضع سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقًا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

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وأوضح "البنتاجون"، أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، الأحد، في البحر الأحمر، ما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب في فلسطين.

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الأمم المتحدة الحوثى القوات الأمريكية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وزارة الدفاع الامريكية

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