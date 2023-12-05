الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد السلام. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

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ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 

يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 12 نقطة. 

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي 

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

 

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.

ويدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى شهر فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر أن إدارة الزمالك ترفض التعجل في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لذلك سيستمر معتمد جمال مديرا فنيا حتى نهاية شهر يناير لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سوار الغيني مهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال الجزيري فى تصريحات عقب  المباراة: "الفوز على سوار الغيني يسهل مهمتنا في المباريات المقبلة ويمنحنا أريحية في باقي مشوارنا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "الفوز يأتي بالفوز، ونحن فريق واحد ولدينا روح واحدة والأهم هو الترابط بين اللاعبين، والاستقرار جعلنا نظهر بشكل جيد".

أعمل على تطوير نفسي

وتابع: "المهاجم يريد تسجيل الأهداف دائما وأعمل على تطوير نفسي، وأرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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