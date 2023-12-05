اليوم، أولى جلسات محاكمة طليق علا غانم بتهمة الاعتداء عليها بالسب والقذف

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

تقدمت الفنانة، في وقت سابق، باستغاثة إلى المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، منذ أيام عبر “انستجرام” قائلة: "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربونني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي، وكذلك سرقة مشغولاتي الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون أن يحملوه".

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أضافت: “حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتي وتوجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى منزلي مرة أخرى”.

أزمة علا غانم وزوجها

وكانت الفنانة علا غانم كشفت في وقت سابق كواليس أزمتها مع زوجها التي تصدرت السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الفنانة علا غانم في تصريح خاص لـ “فيتو”: "هو بيقول إنى اعتديت عليه الإدعاء دا غير صحيح أولًا عشان أنا معايا في البيت اتنين عمال فقط وأمي اللي فوق الـ ٧٠ سنة بس، إزاي هنعتدي عليه وعلى الناس اللي معاه اللي اقتحموا البيت".

تفاصيل أزمة علا غانم

وأضافت: "وهو لو كان بيته زي ما بيقول ليه يجيب كل الناس دي ويجي يقتحمه وليه يشيل تسجيل الكاميرات اللي هو دليل براءتي الوحيد، ازاي بيته؟! لا ده بيتي أنا.. ملكي أنا، مش بيته وهو لما بيقول إني حدفته بإزازة.. ده اتهام ليَّ وده ما حصلش.. دول الناس اللي معاه كانوا بينطوا من شباك العمال وأنا والاتنين اللي معايا العمال كنا بنحاول نحمي البوابة وأول ما نزلت لاقيت دم على وشه أصلًا يبقي إزاي اعتديت عليه".

وتابعت: "أنا بقالي 3 أيام في الشارع وهو قاعد هناك في البيت اللي بيدعي إنه بيته وهو بيتي أنا، لو كان بيته كان هيجيب كل الناس دي معاه ليه ويجيب المحامي بتاعه في البيت ليه".\