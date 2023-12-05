عبد الملك، أحمد فتوح مضطر إلى تجديد عقده مع الزمالك لهذا السبب

الزمالك، أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يوجد أي مستجدات بشأن أحمد فتوح مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يريد التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموضوع الانتماء أصبح غير موجود لدى أغلبية اللاعبين.

وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc الفضائية: "فتوح يحتاج لتجديد عقده مع نادي الزمالك من أجل التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، والزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار اللاعب لا يخص تجميد اللاعب من عدمه، وهو لاعب جيد لكن لن يفرق مع نادي الزمالك".

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يجب على فتوح الاعتذار

وأضاف: "لو فتوح اعتذر وأبدى مرونة في التجديد، وبشروط غير تعجيزية وأن يضحى من أجل النادي في ظل ظروف الزمالك حاليًّا، وسبق وكان هناك اتفاق مع اللاعب قبل الانتخابات، لكن الأمور حاليا مختلفة، وهو ليس أكبر من الزمالك ومصيره بيد مجلس الإدارة.. حتى في حالة اعتذار فتوح عن الخطأ، فلن يشارك في المباريات إلا حال تجديد عقده مع النادي".

وواصل: "فتوح لو ظل بدون مشاركة في المباريات حتى يناير، قد يقوم فيتوريا باستبعاده، والافضل استمرار تجميده في حالة عدم التجديد معه".

حسين الشحات، فيتو

الشحات لم يحصل على العقوبة المناسبة

وأكمل أحمد عيد عبد الملك: "حسين الشحات لم يحصل على العقوبة المناسبة بسبب ما حدث مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ولو كنت أنا الموجود في الملعب سأحصل على حقي في وقتها بعيدًا، ومن حق اللاعب المغربي اللجوء لأي جهة للحصول على حقه طالما القانون يسمح له ذلك".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وتصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح غدًا الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقبًا للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقبًا للحكام.