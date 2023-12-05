تجهيزات مكثفة في ساقية الصاوي لحفلات ديسمبر

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لتجهيز قاعة الحكمة والنهر، لاستقبال عدد من الحفلات في شهر ديسمبر الجاري، والذي من المقرر أن يشهد العديد من الفاعليات المختلفة، والندوات الثقافية التي تناقش مايحدث في غزة

في هذا السياق، كشف احد المنظمين بالساقية أن هناك تجهيزات خاصة لاستقبال الجمهور علي مدار الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يشهد حضور غفبر لمحبي فرق الفن المستقل

وقال المنظم لفيتو، أن المهندس عيد المنعم الصاوي، يتابع كافة التجهيزات، من المسرح للإضاءة وتحديث الأجهزة الصوتية، موضحا ان هناك العديد من المفاجاة بحفلان مساري اجباري وبلاك تيما وكايروكي

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