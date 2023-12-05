الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

الفتوى والتشريع تقضي بأحقية البيطريين الحاصلين على الدكتوراه بتعيينهم في المراكز المتخصصة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

وظيفة زميل بالمستشفيات المتخصصة

وذكرت الفتوى أن خطاب وصل من مجلس الوزراء لإبداء الراي القانوني في أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين)، وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

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وانتهت الفتوى إلى أحقيتهم في التعيين، وذلك لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون في عام ٢٠١٨.

 

 إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات

وفي ذات السياق، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات منوط بثبوت إدمانهم للمخدرات وعدم لياقتهم الصحية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

وذكرت الفتوى أنها اطلعت على خطاب وزير الرى والموارد المائية بشأنإحالة ٤ من الموظفين العاملين بالوزارة الى التحقيق لرفضهم الخضوع لفحص تحليل المخدرات.
وتابعت الفتوى أن قانون الخدمة المدنية ألزم توقيع الكشف الطبي على العاملين، وأن ذلك يتم وفق ماانتهي اليه القانون.

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