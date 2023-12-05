الذكرى 106 لميلاد "عبلة السينما المصرية"، سبقت عمر الشريف إلى العالمية، وزورت من أجل التمثيل

الممثلة كوكا ، صاحبة وجه مصري صميم، أشهر من قدمت أدوار الفتاة البدوية في السينما حتى بلغت أعمالها 16 فيلمًا بدويًّا.. وصلت أفلامها إلى العالمية قبل الفنان عمر الشريف وغيره من الممثلين العرب بسنوات، حين اختارها المخرج العالمى ثورنتون فريلاند عام 1937 بطلة لفيلمه "تاجر الملح"، يشاركها بطولته النجم العالمي بول روبنسون، وذلك بعد أن شاهدها المخرج تؤدي دور فتاة زنجية أمريكية في إحدى المسرحيات المترجمة "صندوق الدنيا".

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يواكب اليوم، الذكرى الـ 106 لميلاد الفنانة كوكا، حيث ولدت عام 1917.

وقد مثلت كوكا فيلم تاجر الملح بالإنجليزية التي كانت تتقنها حتى إن المخرج في دعايته للفيلم، قال: إن بطلة الفيلم أميرة قادمة من إفريقيا، اسمها كوكا تعشق التمثيل؛ مما أثار فضول الجميع لمشاهدة فيلم الأميرة الأفريقية.

جريمة كوكا من أجل التمثيل

وعن طريق الفنان سراج منير، تعرَّفت كوكا على الفنان يوسف وهبي الذي قالت له: عاوزة أمثل معاك، فقال لها تعالي البروفة بكرة ومعاكِ والدك، قالت له إنه متوفى، فقال لها أحضري موافقة من ولي أمرك بعد والدك، فأحضرت في اليوم التالي خطابًا مزوَّرًا وقعت عليه باسم عمها، لتنضم في اليوم التالي لفرقة رمسيس المسرحية بتمثيل أدوار بسيطة.

كوكا تحتفل بعيد ميلادها وسط زميلاتها، فيتو

ولدت الفنانة ناجية إبراهيم بلال وشهرتها كوكا في مثل هذا اليوم 1917، لأب من أصول سودانية وأم مصرية، أحبت التمثيل، فبدأت حياتها الفنية مونتيرة في إستوديو مصر، وخلال عملها قدمت دورًا بسيطًا فى أول إنتاج إستوديو مصر فيلم "وداد"، مع أم كلثوم، ثم تعرفت على المخرج نيازي مصطفى الذي عمل مونتيرًا أيضًا فى بدايته، وتم الزواج وقدمها في أول أفلامها السينمائية "بواب العمارة" مع على الكسار فى أول أدواره أيضا عام 1935.

كوكا في فيلم سيجارة وكاس، فيتو

برعت كوكا في تمثيل الأدوار البدوية فقدمت أربعة أفلام عن قصة "عنتر وعبلة"، بدأتها بفيلم “عنتر بن شداد“ عام 1961 مع فريد شوقي، وفيلم “بنت عنتر"، و"عنتر وعبلة “ و“عنتر يغزو الصحراء “ حتى إنها سميت بعبلة السينما المصرية.

من إخراج نيازي مصطفى، قدمت كوكا خلال مسيرتها الفنية 16 فيلمًا من الأفلام البدوية، منها: رابحة، ملكة الغجر، سلطانة الصحراء، ليلى العامرية؛ مما تسبب في حبسها فى الأدوار البدوية، إلا نادرًا في أفلام: سمراء سيناء، ظهور الإسلام، وداد، مصنع الزوجات، راوية، سيجارة وكاس، أرض الأبطال، ولدي.

زواج نيازى بنعمت مختار

لأنها لم تنجب في حياتها اختارت لزوجها المخرج الشهير عروسًا ليتزوجها هي الراقصة نعمت مختار حيث لاحظت كوكا إعجاب زوجها بنعمت مختار، إلا أنها بعد الزواج استغرقت في عملها بالرقص الشرقي، ووقعت الخلافات ليقع الطلاق، ويعود ثانية إلى حبيبته كوكا، راضيًا بقضاء الله، وتظل معه حتى رحيلها ليعيش وحيدًا فى عمارتها بالجيزة، حتى قُتل على يد مجهول، وحُفظ التحقيق فى قضيته.

أونكل زيزو حبيبي آخر أفلامها

انقطعت الفنانة كوكا عن السينما فى السبعينيات، واتجهت إلى تجارة العقارات، حتى إنها امتلكت أكثر من عمارة فى ميدان الجيزة، ثم تعود إلى السينما بآخر أفلامها مع الفنان محمد صبحي “أونكل زيزو حبيبي”، ومسلسل تاريخي وحيد باسم "جحا وبنات الشهبندر"، وتقع بعدها فريسة لمرض السرطان، وترحل عن الدنيا في عام 1979 تاركة خلفها أفلامًا هي علامات في السينما البدوية المصرية.