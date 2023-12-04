الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

أشرف عبدالغفور وزوجته
أشرف عبدالغفور وزوجته وابنته،فيتو

عاش الوسط الفني حالة من الحزن وذلك بعد وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث أليم وكانت برفقته زوجته التي أراد لها الله عمرا جديدا حيث نقلت إلى المستشفى لإنقاذها.

 فمن هي زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور.

 

زوجة الراحل أشرف عبدالغفور


فاطمة التي لقبت بـ«شمعة» تحدث عنها الراحل أكثر من مرة ووصفها بأنها ملكة جمال فهي تتمتع بملامح جذابة وفازت في مسابقة ملكة جمال القطن وكان اسمها «شمعة» لأنه كان اسم حركي لها ومقتبس من المسابقة.


 

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قصة حب جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته

 

فهي ليست بغريبة عن الفنان أشرف عبدالغفور بل هي ابنة عمه، وبحسب وصفه تزوجها عن قصة حب عنيفة ووصفها بقصة روميو وجوليت وقد توفي والدها وكان عمرها 3 سنوات فقط ونشبت خلافات بين والدتها ووالد الفنان أشرف عبدالغفور لتكون هي عائق الزواج ثم بدأت علاقة حبهما عندما كان يدرس في المعهد العالي للسينما، وفي ذلك الوقت كانت أسرتها انتقلت من منطقة حدائق القبة ليعيشوا في الجيزة.

 

ولحسن الحظ كان منزلها قريبا من مكان إقامته فتردد على بيت  عمه حتى عادت المودة بينهما ورجعت العلاقات وطيدة بين العائلتين وأخيرا استطاع أشرف عبدالغفور الزواج من فاطمة.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم  بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكشف الفحص الطبي أن المصابة تدعى فاطمة عبدالغفور محمد ٧٠ سنة، تعاني من كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتخضع للعلاج لحين استقرار حالتها الصحية.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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