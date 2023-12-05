الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر تليفون سامسونج a12 في مصر 2023

تليفون سامسونج a12،
تليفون سامسونج a12، فيتو

 يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت  بالبحث عن مواصفات وسعر تليفون سامسونج a12 في مصر 2023.

ولذلك نقدم خلال السطور القادمة مواصفات وسعر تليفون سامسونج. 

 

مواصفات تليفون سامسونج  a12 

ويأتي تليفون سامسونج بمعالج ثماني النواة من "ميديا تيك" من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد، مع واجهة سامسونج الـ One UI 2.5.

ويأتي الهاتف باللون الأسود، وباللون الأبيض وباللون الأزرق، ويصل حجم  الشاشة الخاصة بالهاتف 6.5 بوصة بتقنية HD أما الكاميرات فالكاميرا الخلفية تأتي رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو. 

Advertisements

أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية  والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. 

وتصل سعة  البطارية إلى خمسة آلاف مللي أمبير وهي بطارية بسعة كبيرة  تمكن مستخدم الجهاز  من العمل بالجهاز طول اليوم  دون الحاجة إلى الشحن مع دعمه للشحن بقوة 15 واط وتم طرح الجهاز  بنسختين الأولي تصل  64 جيجا بايت والرام  4 جيجا رام، والنسخة الثانية 4رام و128 جيجا بايت.

 زيادة المساحة التخزينية

 كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت، ويدعم  شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع و يدعم  الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.

وبالنسبة إلى البلوتوث فهو  يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE، والواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n مع دعمه لخاصيتي الـ Wi-Fi Direct, hotspot.

ويدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS وبالنسبة لوسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف  يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور بالإضافة إلى دعمه لخاصية الـ Face Unlock كما يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب ويدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

سعر هاتف سامسونج a12

يختلف الهاتف عن معظم أجهزة سامسونج  نظرًا لأنه واحد من أجهزة سامسونج القليلة التي بها لوحة IPS بدلًا من AMOLED و  يبلغ سعر  في النسخة ال 64 جيجا بايت  إلى 5400 جنيه، أما عن النسخة الـ 128 جيجا بايت فإن سعرها يبلغ  5900 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامسونج تليفون سامسونج a12 مواصفات وسعر تليفون سامسونج a12 تليفون سامسونج تليفون الكاميرا الرابعة عدسة F 2 4 كارت ميموري a12

مواد متعلقة

أسعار هواتف سامسونج فى مصر 2023

تقدر بـ91.4 مليار دولار، سامسونج تكشف عن قيمة العلامة التجارية الخاصة بها

سامسونج تعلن موعد إطلاق هواتفها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

سعر تليفون سامسونج S23 فى مصر 2023

الأكثر قراءة

آخرهم عبد الغفور، فنانون توفوا في حوادث سير.. عمر خورشيد وأسمهان ومخلص البحيري من مصر، وجورج الراسي وياسر المصري من لبنان والأردن

وليد دعبس يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ميدو: "فيتوريا هيتجنن من اتحاد الكرة بسبب تصريحات إيهاب الكومي"

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

شبانة: الأهلي متردد في إتمام صفقة التعاقد مع أحمد فتوح

تفحم شخص وإصابة 4 بعد اشتعال سيارة نقل محملة بالبضائع بالطريق الإقليمي (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية