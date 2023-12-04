الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الصف غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الصف.

 

 محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الجيزة


أحالت النيابة العامة المتهمين “محمد.ع” و"عبدالله.م"، و"محمود.ش"، و"حسام.س"، و"إبراهيم.م" و"عبد الباسط.ر" و"علاء ر"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19089 لسنة 2022 جنايات الصف.

 

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه “إبراهيم محمد” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأسلحة نارية وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، بنادق آلية، وتربصوا له في مكان أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى بادروه بوابل من الأعيرة النارية استقرت بأماكن مختلفة من جسده فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الجيزة الصف

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالمرج

حبس 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في عدد من المحافظات

الأكثر قراءة

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

تمرد وانشقاق داخل حزب نتنياهو ومطالب باستقالته من رئاسة الحكومة

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

وزير التعليم: الرئيس السيسي يناقشني في كل التفاصيل وهذه أبرز تعليماته

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية