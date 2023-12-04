الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

تعرف على إجراءات طلب التحاق بمركز رياضي للمعاقين في المنيا

تعرف على إجراءات
تعرف على إجراءات طلب التحاق بمركز رياضي للمعاقين بالمنيا

تنشر فيتو خلال السطور التالية إجراءات طلب الانضمام إلى مركز رياضي للمعاقين بوزارة الشباب عامة وللمنيا خاصة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لعام 1998، الذي يهدف إلى تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

وتُلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم هذه الخدمة وفقًا للنموذج الصادر بتاريخ 1 مارس 2003، الذي يعد نتاجًا للتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والشباب والمحافظات.

المستندات والأوراق المطلوبة 

يتضمن النموذج تحديد المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإتمام العملية، وكذلك إعلان الرأي في الطلبات المقدمة للحصول على الخدمة، وتحمل أي مخالفة لهذه الإرشادات المسئولية.

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شهادة طبية معتمدة تحدد نسبة الإعاقة.

وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للمراجعة، وصورتين فوتوغرافيتين، وشهادة طبية معتمدة تحدد نسبة الإعاقة.

يتم البت في طلب الحصول على الخدمة في نفس يوم تقديم الطلب، وتقدم الخدمة مجانًا للمتقدمين، وتقدم الخدمة في مديريات الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانضمام إلى مركز رياضي للمعاقين وزارة الشباب مديريات الشباب والرياضة

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