انطلاق أعمال "القمة الأدبية العربية الإفريقية" في نواكشوط

انطلقت اليوم الاثنين "القمة الأدبية العربية الإفريقية" اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب فى نواكشوط وذلك تحت رعاية رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني والتى تستمر لمدة يومين.

وذلك بحضور المختار داهي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والدكتور خليل النحوي رئيس اتحاد الكتاب الموريتاني وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في المجلس العام للأدباء والكتاب العرب ورؤساء الروابط الثقافية في أفريقيا.

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رئيس اتحاد كتاب مصر



وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر خلال كلمته أن انعقاد مجلس الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب فى موريتانيا بعد خمسة انعقادات سابقة في مصر وانعقاد في سوريا هو تأكيد انطلاقنا بالاتحاد الي عصر جديد في الفعل الثقافي الذى أصبح يجاوز حبر الكتابة الي فعل التغيير وإحداث نتائج مقصودة في الواقع الثقافي العربي.

الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب



وقال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب فى كلمته بافتتاح أعمال القمة ان العمل الثقافي المشترك يحتم علينا التصدي للتحديات التى تفرضها السياقات الثقافية والحضارية الجديدة من عولمة وطمس للهوية والتى تدعو إلى أن العالم يصبح قرية واحدة تقوم على حطام القرى جميعا بالإضافة إلى ظهور ذكاء اصطناعي يتضخم على حساب الإبداع والاصالة وينال من الخصوصية الثقافية للشعوب ويزيد من المخاطر القادمة على الشعوب العربية في المجالات الثقافية والأدبية والحضارية.



القضية الفلسطينية

وأكد عبد الهادي على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية وقد خرج الملايين من البشر في العالم تهتف من أجل القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن عدالة هذه القضية تكمن في التصدي لكل المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حتى يتم تصفية قضيته لصالح الكيان الصهيوني.



وشدد أمين اتحاد الأدباء والكتاب العرب على أن الوقت قد حان للانطلاق والتصدي لكل المخاطر التي تواجه ثقافتنا العربية مشيرا إلى أن الثقافة العربية تظل حاضرة على سدة المشهد العالمى طالما حافظنا على الخصوصية الثقافية العربية لهذه الأمة.