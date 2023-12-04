الإثنين 04 ديسمبر 2023
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سياسة

تفاصيل استقبال رئيس الشيوخ لوزير الأمن العام الفيتنامي

الوفد الفيتنامي في
الوفد الفيتنامي في مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اليوم، اللواء تو لام، وزير الأمن العام، عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الفيتنامي والوفد المرافق له. 

 

العلاقات بين مصر وفيتنام 

رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالوفد الفيتنامي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

 

دعم العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام 

وأكد حرص مجلس الشيوخ دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الفيتنامي لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام  على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة على مستوى القيادة السياسية بهما. 

 

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من جانبه أعرب وزير الأمن الفيتنامي، عن تقديره  لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقيه منذ حضوره للقاهرة، لافتًا إلى تميز العلاقات بين البلدين.

 

تطور العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام 

وأشار إلى تطور العلاقات المستمر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ستين عامًا، مشيدًا بما تشهده مصر من نهضة كبيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيدًا بالموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة. 

وأكد حرص بلاده علي دعم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين الصديقين، وكذلك العلاقات بين البرلمان المصري والفيتنامي.

 

وأشار إلى العلاقات بين الحزب الشيوعي الفيتنامي وحزب مستقبل وطن، والتي تمتد نحو مزيد من خطوات الدعم والتطوير بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. 

 

ودعا وزير الأمن الفيتنامي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لزيارة فيتنام لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، وهو ما رحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في اقرب وقت. 

وأثنى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مواقف فيتنام الداعمة للقضايا المصرية، وخاصة قضية سد النهضة أثناء تبوأها لمقعد بمجلس الأمن.

 

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، النائبة فيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، النائب خالد فوزي، أمين سر اللجنة، النائب طارق رسلان، والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

 

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