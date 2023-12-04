اجتماع لمناقشة إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مياه نهر النيل، والحد من مصادر التلوث وخصوصًا فرع رشيد الذى يمثل شريان الحياة للمصريين، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث وتأكيدا لهيبة الدولة.

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمناقشة إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد، بحضور اللواء ياسر مهنا - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، اللواء أحمد محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت، المهندس على زيد - رئيس مركز ومدينة المحمودية، والحسينى أبو عيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية، وأحمد عبد السلام الربيعى - وكيل الإدارة العامة لحماية النيل بدسوق.

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وخلال الاجتماع رحب السكرتير المساعد بالسادة الحضور ثم استعراض كتاب الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل فرع رشيد بشأن الإجراءات اللازمة لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بمجرى النيل فرع رشيد.

قد كلف السكرتير المساعد للمحافظة الإدارة العامة لحماية النيل فرع رشيد بتوفير المعدات اللازمة، لتنفيذ حملات الإزالة طبقًا للخطة المحددة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بفرع النيل بنطاق المحافظة، والتى تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب وتساهم فى رفع نسبة الأمونيا فى المياه وكذا تؤثر على الصحة العامة لمواطنى المحافظة بشكل عام.



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