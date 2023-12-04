حملة حازم عمر الانتخابية تلتقي أمانة لجنة الصحة بالشعب الجمهوري

عقدت اليوم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية بالحزب، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

لقاء حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مع أمانة الصحة بحزب الشعب الجمهوري

حضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشئون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

Advertisements

دور حزب الشعب الجمهوري في دعم المرشح الرئاسي حازم عمر

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور في الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقي لجان وأمانات الحزب، لاسيما أنهم سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

الدكتور مكرم رضوان أمين أمانة الصحة بالشعب الجمهوري

من جانبه قام اللواء محمد صلاح أبو هميلة، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة منسق حملة حازم عمر الانتخابية

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

لجنة الصحة بالشعب الجمهوري