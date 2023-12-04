الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حمادة في البحيرة لليوم الثاني

سيارة تكنولوجيا بالبحيرة
سيارة تكنولوجيا بالبحيرة

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030»

وأشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حمادة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وواصلت اليوم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الثاني على التوالي بقرى كوم شريك، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل. 

ومن المقرر أن تتواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كوم حمادة غدا بميدان التحرير وتستمر في تقديم خدماتها حتي يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري، حيث تقدم العديد من الخدمات، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

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سيارة تكنولوجية البحيرة كوم حمادة محافظ خدمة المواطنين

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