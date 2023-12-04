وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات "إيديكس"

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق راكوتواريجونا جوسوا وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفن رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية ( EDEX – 2023 )، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجاري.

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كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى، والسيدة ثاندى روث موديسى وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

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