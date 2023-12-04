السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز شبراخيت

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز شبراخيت، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية بحضور العميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد زايد - رئيس الوحدة المحلية لمركز شبراخيت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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حيث تفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة محلة بشر - مدرسة الاصلاب الابتدائية - مدرسة شبراخيت الثانوية بنات - مدرسة الشباب الابتدائية - مدرسة شبراخيت الابتدائية الجديدة).

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وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب، والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري بالداخل.