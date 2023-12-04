الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الملامح الأولية لقائمة الأهلي بمونديال الأندية القادم بالمملكة العربية السعودية.

ونعرض لكم أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية قبل الإعلان الرسمي عنها. 

الأقرب للاستبعاد من قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية: ”كريم نيدفيد - محمود متولي - كريستو- رضا سليم - محمد زعلوك - معتز محمد - أحمد عبد القادر". 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة  bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Advertisements

الأهلى يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية يومى الأحد والاثنين وذلك بعد التعادل مع فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على مكابا بتنزانيا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى  دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا. 

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل  ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى  مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط

3- ميدياما الغانى  3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

 

 

 

الأهلي كولر دوري أبطال أفريقيا مونديال الأندية كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أشرف صبحي يكشف كواليس إنقاذ الكرة المصرية من الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

أفيشات دعائية للجزء الثاني من فيلم DUNE

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

المزيد
الجريدة الرسمية