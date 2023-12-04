اليابان تعثر على 5 جثث بين حطام طائرة عسكرية أمريكية
عثر عناصر الإنقاذ الأمريكيين واليابانيين على خمس جثث بين حطام الطائرة العسكرية الأمريكية من طراز "أوسبري" التي تحطمت الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين.
تحطم طائرة عسكرية
وذكرت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأمريكية في بيان، أنه في إطار عمليات البحث الأمريكية اليابانية المشتركة "تمكنت فرق الغوص من تأكيد وجود خمسة أفراد إضافيين من الطاقم الأصلي المكون من ثمانية".
وقالت اليابان، التي تستخدم طائرات أوسبري أيضا، إنها لا تخطط لوقف تحليق الطائرة، لكنها طلبت من الجيش الأمريكي التحقيق في الحادث.
ويعد نشر طائرات أوسبري في اليابان محل جدل؛ إذ يرى رافضون للأمر أنها معرضة للحوادث، بينما يقول الجيشان الأمريكي والياباني إنها طائرة آمنة.
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