أبطال فيلم شماريخ ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي الخميس القادم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُذاع مساء الخميس القادم على قناة "ON"، المخرج عمرو سلامة، والمنتج أحمد فهمي والفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، أبطال فيلم شماريخ.

يتحدث عمرو سلامة عن فكرة الفيلم التي كانت تراوده منذ أكثر من 15 عامًا، ويوضح أن: "اسم الفيلم اتغير أكثر من مرة كان الأول ألعاب نارية ثم اقترح آسر ياسين اسم شماريخ".

يضيف عمرو سلامة أن هناك تحديات كثيرة في الفيلم من ضمنها اختيار "اللوكيشن"، وقال: "كان عندنا تحدي إن احنا نوصل لأماكن مختلفة غير الأماكن المهجورة اللى أصبحت تقليدية".

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آسر ياسين

كما يتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم ويقول: بكون مبسوط لما أدخل عمل واتعلم حاجة جديدة.. وفي الفيلم ده اتعلمت نوع من الرياضات القتالية كان نفسي اتعلمه من زمان.. وعمر استعان بمصمم فنون قتالية كوري أمريكي عشان تطلع المشاهد مظبوطة جدًا".

عن الفنان الراحل مصطفى درويش، يقول متأثرًا: "العلاقة ما بينا تعدت علاقة الشغل.. كنا أصدقاء وهو فعلا من أجدع الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته".

أمينة خليل

أما أمينة خليل فتتحدث عن تجربتها في الفيلم، وتوضح أن دورها كان صعبًا جدًا لأنه يتضمن عدد كبير من مشاهد الأكشن بتفاصيل مختلفة.

كذلك يتحدث المنتج أحمد فهمي، عن الصعوبات الإنتاجية التي واجهت الفيلم، ويقول إن: "صعوبة الفيلم كانت في مواقع التصوير.. اللوكيشن الواحد كنا نقوم بالتصوير فيه 4 أيام فقط ثم بعد ذلك نبحث عن لوكيشن آخر، ويمكن من أكتر الأفلام اللي فيها تنوع في مواقع التصوير".

وتدور قصة فيلم شماريخ عن "رؤوف" الابن غير الشرعي والذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في تجارة المخدرات، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته.